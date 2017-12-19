Eroğlu: Kaz Dağları'nda maden faaliyetine izin vermedik

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kaz Dağları Milli Parkı alanında hiçbir maden faaliyetine müsaade etmediklerini söyledi.

Bakan Eroğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kaz Dağları Milli Parkı alanında hiçbir maden faaliyetine müsaade etmediklerini belirten Eroğlu, "Belirtilen yerler, Milli Park'ın dışındadır. Burada Çanakkale'de bir firma adına 154 hektar alanda iki ay izin verilmiş." diye konuştu.

Eroğlu, Uşak'ta Anadolu Export Firmasına 4,8 hektarlık alanda altın madeni arama izni verildiğini belirtti.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Türkiye'de AR-GE harcamalarının payının düşük olduğunu bildiklerini ama AK Parti döneminde bu harcamaların yüzde yüz arttığını söyledi.

"Ar-Ge harcamalarında yüzde 3'lük bir hedefimiz var." diyen Özlü, yüzde 3'ün yüzde 2'sini özel sektörün, yüzde 1'ini ise devletin gerçekleştirmesi şeklinde planlarının olduğunu kaydetti.

Bakan Özlü, "Buna nasıl ulaşacağız? Çalışarak ulaşacağız. Ar-Ge merkezlerinin sayısını artırarak ulaşacağız, çok kısa zaman içerisinde bu merkezlerin sayısı bini bulacak." dedi.

Ceyhan Endüstri Bölgesinde uzun yıllardır mahkeme süreci yaşandığını kaydeden Özlü, "Kamulaştırmaya karşı iptal davaları söz konusu. Bu davalarda son aşamaya geldik, inşallah bu yıl sonunda bu davaları tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, düşük teknoloji, orta düşük teknoloji, orta yüksek ve yüksek teknoloji oranlarına bakıldığı zaman orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payında artış yaşandığını ifade ederek, "Düşük ve orta düşük teknoloji ürünlerin payında ise azalma var. 2002 yılından bugüne kadar, düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 29, düşük ve orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 12 azaldı. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 46 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ise tarım ürünlerinde ithalattan ihracata geçileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu, sadece Tarım Bakanlığı personeli ile değil, ekiple birlikte yapacağız. Bu ekibin en önemli elemanları ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve teknisyen arkadaşlarımızdır. Gittiğim her yerde mutlaka ve mutlaka üniversitelerin Gıda Mühendisliği Fakültesi Dekanı, Veteriner Hekimliği Dekanını, Ziraat Mühendisleri Dekanını almadan toplantıya başlamıyorum. Çünkü, onlar benim en yakın çalışma arkadaşlarım.

2017 yılında yan kuruluşlarımızla beraber 3 bin 500 ziraat mühendisi arkadaşımızı kurumumuza kazandırdık, 2018 yılında da aynı şeyi düşünüyoruz. Ziraat mühendisi ve veteriner hekim olmadan bu işte başarılı olamayız. Aile hekimliği nasıl ise... Hayvan benim için çok önemli, çok samimi olarak söylüyorum, onun sağlığı çok önemli, onun ölüm oranlarının düşük olması bizim başarımızı gösterecek en önemli kriterlerden birisidir."

"Singapur'dan hayvan ithalatı" ile ilgili soruya Fakıbaba, "Ben bunu ilk defa duyuyorum. Bosna Hersek'ten doğrudur, Bulgaristan çok bastırıyor doğrudur." cevabını verdi.

Daha sonra; sekizinci turda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Patent ve Marka Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.