Eroğlu, lüks ihtisas AVM'lerle büyüyecek
Eroğlu Yapı tarafından yapılan Skyland İstanbul projesinin konsept AVM'si HOM Design Center kapılarını açtı. Türkiye ve dünyanın önde gelen tasarım ve dekorasyon markalarını tek çatı altında toplayan AVM'de 103 mağaza yer alıyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.