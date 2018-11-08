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Eroğlu, lüks ihtisas AVM'lerle büyüyecek

Eroğlu Yapı tarafından yapılan Skyland İstanbul projesinin konsept AVM'si HOM Design Center kapılarını açtı. Türkiye ve dünyanın önde gelen tasarım ve dekorasyon markalarını tek çatı altında toplayan AVM'de 103 mağaza yer alıyor.

Eroğlu, lüks ihtisas AVM'lerle büyüyecek
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