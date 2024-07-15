Ersoy: Bağımsızlık bizim karakterimizdir

15 Temmuz gecesi Türki­ye'ye diz çöktürmek iste­yen uluslararası emperyalist güçlere karşı milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin bu asil tavrının, tarihin her döneminde güçlenerek var­lığını sürdürmeye devam edeceğini vurgulamak gere­kiyor. Bağımsızlığı karakte­ri haline getirmiş olan Türk milletinin en önemli özel­liklerinden birisi, vatanına ve özgürlüğüne olan bağlılı­ğıdır.

Tarihinden ve kültü­ründen ilham alan milletin tüm fertlerinin bu ruha sa­hiptir. Yurttaşlarımız en zor zamanlarda dahi ülkesine olan bağlılığını göstermek­ten hiçbir zaman çekinme­di. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün, mille­tin bu ruhunu yok etmek için gerçekleştirdiği hain saldırı karşısında, milletin bir kez daha bu duruşunu gösterdi­ğine gururla tanıklık ettik.

Güçlenerek varlığını sürdürecek

15 Temmuz gecesi ülke­mize diz çöktürmek iste­yen uluslararası emperya­list güçlere karşı milli irade­ye sahip çıkan milletimizin bu asil tavrı, tarihin her dö­neminde güçlenerek var­lığını sürdürmeye devam edecektir. Dört bir cephede büyük mücadelelerle kuru­lan Cumhuriyetimizi, Tür­kiye Yüzyılında daha da güçlendirmek adına tüm benliğimizle çalışmaları­mızı sürdüreceğiz. Demok­rasimize, milletimize ve şe­hitlerimize karşı sorumlu­luğumuz çerçevesinde 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu ve­sileyle 15 Temmuz şehitle­rimizi rahmetle ve saygıyla anarken, yakınlarına baş­sağlığı diliyor, gazilerimi­ze sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.