Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Özkök'ün program sırasında kullandığı ifadeler üzerine resen başlatıldığı belirtildi.

Özkök hakkında daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla adli süreç yürütülmüştü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015 yılında hazırlanan iddianamelerde, Özkök'ün Hürriyet gazetesinde yayımlanan 22 Ekim ve 3 Eylül 2015 tarihli köşe yazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülmüş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan iki ayrı dosyada 1 yıl 4 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.