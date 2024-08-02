Erzincan’da ekmeğe zam

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odasının talebi üzerine artan un, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetleri nedeniyle ekmeğin satış fiyatını yeniden belirledi.

Böylece Erzincan’da 7 ayda ekmeğe 3. kez zam yapılmış oldu.

Ocak ayında 8 TL, Haziran ayında 9 TL ve Ağustos ayında 10 TL olan ekmek, bugünden itibaren zamlı fiyatıyla satışa sunuldu.