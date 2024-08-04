Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
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Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait Balıkesir-Erzurum seferini yapan 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.