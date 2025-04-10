Erzurum, 'Palandöken Ekonomi Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, akademisyenler ve kurum amirlerinin katılımıyla "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

25-26 Nisan'da düzenlenecek "Palandöken Ekonomi Forumu" programının detaylarının görüşüldüğü toplantıda, yıl boyunca kentte 60'a yakın 8 ana başlıkta uluslararası organizasyon düzenleneceğini ifade eden Muharrem Çığlık, "Erzurum özellikle kış sporları altyapısıyla bu tür organizasyonlarda çok tecrübeli. Bu kadar sporcuyu yüzümüzün akıyla Erzurum'da ağırlayabildik. Turizmin öznesi insandır, insanın memnun kaldığı her aktivite geri dönüşüm olarak başka bir turistin gelmesine vesile olacaktır" dedi.

Resmi açılış 26 Nisan'da...

26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum'un resmi açılış programının yapılacağını dile getiren Çığlık, organizasyona yönelik şu bilgileri paylaştı: "Palandöken Ekonomi Forumu'nda, enerji ve enerji güvenliği başlıkları ele alınacak. Erzurum, TANAP projesi ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin geçtiği şehir. Bu hatlar Erzurum'u enerji güvenliği, sürdürülebilir enerji arzı ve bölgesel işbirliği açsından kilit konuma getiriyor. Forumda bu alanın sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerjiyle entegrasyonu ve yeni yatırımlar ele alınacak. Erzurum'un bir lojistik teknolojik üssü haline getirilmesi konuşulacak."