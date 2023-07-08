Erzurum ve Kocaeli'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü

Kocaeli'de etkili olan sağanak, Kandıra ilçesinde su baskınlarına yol açtı. Kent genelinde sabah başlayan kuvvetli yağış aralıklarla devam ediyor.

İzmit ilçesinde yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşanırken, ulaşımda aksamalar oldu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve tramvay durakları ile bina saçakları altına sığındı.

Kandıra'da da tarım arazileri taşkınlar nedeniyle zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.

Kerpe Mahallesi'nde Paşaağzı Deresi'nin taşması sonucu bahçesini su basan bir sitenin otoparkındaki araçlar zarar gördü.

Cebeci Mahallesi'nde ise giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Sağanak nedeniyle Doğancılı Mahallesi'nde kamp yapan tatilciler zor anlar yaşadı.

Sarısu Deresi'nin taşması sonucu kamp alanındaki çadırları su basarken, vatandaşlar karavanlarda mahsur kaldı.

Yağış 100 kilogramı aştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve İSU'ya bağlı ekipler, su baskını olan yerlere iş makineleriyle müdahale etti.

Vali Seddar Yavuz, kentte sabah başlayan kuvvetli yağışın yer yer 100 kilogramı aştığını kaydetti.

Kandıra-Kaynarca kara yolunun geçici süreyle araç trafiğine kapatıldığını belirten Yavuz, "Bugün 18.00'e kadar sürecek yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olalım." uyarısında bulundu.

Erzurum'da da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sağanak ve dolu, bazı cadde ile sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler, özellikle köprü altları ile yol kenarlarında biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, Yakutiye ilçesindeki Aziziye Köprüsü'nde su birikmesinden dolayı, buraya giden yolu bir süre trafiğe kapattı.

Suyun vidanjörle çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.