Eşitlik olmadan kalkınma sürdürülebilir olmaz

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel ZORLU

Artık tüm dünyada kadınların katılmadığı bir ekonomik ve toplumsal yaşamda sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsedilemeyeceği gerçeği kabul edilmiştir. Ancak ne yazık ki bu 8 Mart’ta da toplumsal cinsiyet eşitliğinden hala çok uzak olduğumuzu söyleyebiliriz. Dünya Ekonomik Forumu’nun 146 ülkeyi kapsayan Küresel Cinsiyet Uçurumu 2023 Raporu’na göre, dünyada cinsiyet eşitsizliğini gidermek için sağlanan ilerlemenin hızı büyük ölçüde yavaşladı.

Cinsiyet eşitliği farkı, geçen yıla göre sadece yüzde 0,3 oranında kapandı. Dünyada cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine yönelik ilerlemenin bu hızla devam etmesi durumunda aradaki farkın ancak 2154’te, yani 131 yıl içinde kapanabileceği tespit edildi. Bu süre, ekonomik eşitsizliği kapatmak için 169 yıl, siyasi yetkilendirme alanındaki eşitsizliği kapatmak için ise 162 yıl alabilir.

Bu gidişatı değiştirmeliyiz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde düzenlen “Kadınlar Kongresi”ne katılan, karar alma mekanizmalarına Batılı ülkelerden önce giren ve uluslararası topluma örnek olan kadınlarımızın bugün dünya tablosundaki yeri üzücü ve düşündürücü. Adil ve eşit bir gelecek için bu gidişatı değiştirmek zorundayız.