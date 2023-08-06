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Eski bakan Zeybek, ATA Parti'yi kurdu

ATA Parti, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu.

Haber Merkezi
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Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.