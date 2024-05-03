Eski CHP il başkanı Cafer Hazaroğlu hayatını kaybetti
Bir süredir hastanede tedavi gören CHP Trabzon eski İl Başkanı Cafer Hazaroğlu hayatını kaybetti.
Trabzon'da CHP'nin eski İl Başkanlığı yapan Cafer Hazaroğlu, mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek hayatını kaybetti.
75 yaşında hayatını kaybeden Hazaroğlu'nun cenaze namazı yarın (Cumartesi) öğle saatinde İskenderpaşa Camiinde kılınacak.
Trabzon siyasetine yaptığı katkılarla hafızalarda yer edinen Hazaroğlu, 1984-1989 yılları arasında Orhan Karakullukçu'nun belediye başkanlığı döneminde Trabzon il idaresi meclis üyesi olarak görev yapmıştı.
Bir süredir hastanede tedavi gören Hazaroğlu, beyninde oluşan pıhtı nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsünde tadevi görüyordu.