Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Özdemir’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tanal sosyal medya hesabından 2001-2002’de CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan Cemal Özdemir’in ölümü üzerine şu paylaşımı yaptı:

* Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl eski Başkanlarımızdan, partimize yıllarca emek vermiş değerli yol arkadaşımız Cemal Özdemir’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

* Cumhuriyetin ve halkın aydınlık geleceği için verdiği mücadeleyle hafızalarımızda yer edinen Cemal Özdemir’e Allah’tan rahmet diliyorum.

* Başta kıymetli ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine, dava arkadaşlarına ve büyük CHP ailemize sabır ve baş sağlığı temenni ediyorum.

* Emekleri, duruşu ve mücadelesi daima saygıyla anılacaktır. Mekânı cennet, yolu aydınlık olsun.

Cemal Özdemir kimdir?

Cemal Özdemir'in ölüm haberinin ardından kim olduğu, siyasi kariyeri ve hayat hikâyesi merak araştırılmaya başladı.

1954 Sivas Divriği doğumlu olan Cemal Özdemir, elektrik mühendisiydi.

Özel sektörde de kamuda da gören yapan Özdemir, siyasete 1989’da Beşiktaş ilçesi SHP üyeliği ile adım attı.

Cemal Özdemir; 1992'de SHP Beşiktaş İlçe Sekreterliği, 1993-1994 SHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

2001’de ise CHP Beşiktaş İlçe Başkanı seçilen Özdemir, akabinde CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

Uzun yıllar CHP içinde aktif görevler alarak çalışmalar yapan Cemal Özdemir, Haziran 2015’te İstanbul 2. Bölge’den milletvekili aday adayı olmuştu.