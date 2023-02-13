“Eski deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar yıkıldı”

Adana'nın merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, depremin ilk anlarından itibaren depremden olumsuz etkilenen mahallelerdeki çalışmaları takip ederken, Çukurova Belediyesi, ana bina ile birlikte 16 emekli dinlenme evi, 9 semt kreşi, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, 2 öğrenci yurdu, kadın sohbet ve dayanışma evleri, toplum merkezleri dahil olmak üzere tüm tesisleri de vatandaşların barınmaları için açtı.

Adana’da on binlerce kişinin sokakta olduğunu söyleyen Çetin, “Bunların hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Tüm yurttaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için 24 saat ayaktayız” dedi.

Çetin, kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan binaların da depremden olumsuz etkilendiğini bildirdi.