Eski ehliyeti değiştirmek için son 2 gün: Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak

31 Temmuz 2025’e kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak; bu tarihten sonra yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi yeni tip ehliyet için başvuruda bulundu. Yenileme işlemi 31 Temmuz 2025’e kadar 15 lira karşılığında yapılabilecek. 1 Ağustos 2025’ten sonra yenileme ücreti B sınıfı için 7 bin 438 liraya çıkacak.

Ehliyet yenilemek isteyenler Alo 199, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Başvuru için eski ehliyet, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf, MERNİS’te kayıtlı açık adres ve 15 lira yenileme bedeli gerekiyor. Yeni belgeler PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Bu süreçte, geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün olacak.