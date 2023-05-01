Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla’ya yurt dışı yasağı

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla, Kıbrıs'a gitmek üzereyken havalimanında pasaportuna el konuldu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Atilla, "Ailenle Kıbrıs'a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ eğilmek üzere karakola götürülüyorsun. Sebep ne belli değil, yasağı koyan kim belli değil. Havaalanlarında alıkonmaya ben alıştım da aileme ayıp oluyor.

Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk, savunduk, koruduk. Karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner" dedi.