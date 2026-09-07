Eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 10 gözaltı

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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden yaklaşık 15 yıl sonra dosyada yeni bir süreç başladı. Daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen dosyada takipsizlik kararı kaldırılırken, yeni soruşturma için özel ekip oluşturuldu ve gizlilik kararı alındı.

2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in verdiği bilgilere göre eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlandı.

Kozinoğlu, Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ölümün ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi. Ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personelinin yanı sıra Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları ile eşinin tanık ifadeleri alındı. Soruşturma sonucunda 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Takipsizlik kararı 26 Ağustos’ta kaldırıldı

Yıllar sonra dosya yeniden incelemeye alındı. Adalet Bakanı Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın Kozinoğlu dosyasını yeniden incelediğini açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı.

Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınırken, olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Kapsamlı çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Yeniden açılan soruşturmada en dikkat çekici gelişme ise olay tarihinde cezaevinde görev yapan kişiler hakkında adli işlem başlatılması oldu.

Gürlek’in açıklamasına göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Gürlek: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmayacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aradan geçen süreye bakılmaksızın kamuoyunda soru işareti oluşturan dosyaların yeniden ele alındığını belirtti.

Gürlek, “Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız” ifadelerini kullanarak ulaşılabilecek her delilin izinin sürüldüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek, soruşturmanın amacının gerçeğin ortaya çıkarılması ve varsa sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması olduğunu belirtti. Faili meçhul cinayetler, şüpheli ölümler ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine gidilmeye devam edileceğini vurgulayan Gürlek, hiçbir dosyanın unutulmasına ve hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.