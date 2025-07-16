Eski polis memuru, Ayşe Tokyaz'ın cesedini valizle taşımıştı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, genç kadının sevgilisi olduğu belirtilen eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valizle taşındığı ve araca yüklendiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan bir süre haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kardeşinin sevgilisinden şüphelenen Esra Tokyaz'ın ısrarlı arayışları sonucunda, genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içinde bulundu.

Cenazesi memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine götürülen Tokyaz, ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Soruşturma kapsamında Cemil Koç dahil toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

"Kardeşim morluk içindeydi"

İkiz kardeşiyle birlikte İstanbul'a üniversite okumaya gelen Esra Tokyaz, Kız kardeşinin katil zanlısıyla 5 ay önce evlilik vaadiyle tanıştığını ifade etmişti.

Esra Tokyaz "Ayşe Tokyaz, benim tek yumurta ikizimdi. Biz Hatay'dan İstanbul'a üniversite okumaya gittik. Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisiyiz. Kız kardeşim, C.K. ile 5 ay önce evlilik vaadiyle birbirleriyle tanıştılar. C.K. kız kardeşimi kaçırdı, ben de bunu fark ettim. Kardeşimde morlukları görünce aynı günü gittim ve polisleri çağırdım. Sonra C.K. beni görüntülü aradı. Bende ona kardeşimin yerini söyle diyordum ama bana söylemiyordu. Ben de ona kardeşimi bırakmasını sonrada istediğini yapmasını söyledim. Kardeşimi bir yerde bıraktığını söylemişti ve de kardeşimin cesedini bir yere bıraktı. Adli Tıp Kurumuna gittim, üzüntüden başımı duvarlara vuruyorum. Sonra uzun süre sonra kız kardeşimin cenazesini aldım ve Hatay'a getirdim" açıklamasında bulunmuştu.

"Ayşe mutlu olmak istiyordu"

Esra Tokyaz, kardeşinin tanınmayacak halde olduğunu ve cenazeyi kimseye göstermediğini belirtti.

Tokyaz, "Ben kardeşimi en son çarşamba günü Mecidiyeköy'de gördüm. Ondan sonra görmedim ama sesini duydum. Sesini duyduğum gün zaten onun yanına gittim. Yanına gittiğimde işte eşyası vardı. Bana onu getir dedi ve eşyalarını götürdüm. C.K. kapıyı açtı ve ‘kardeşin burada değil' dedi. Ama kardeşimin ayakkabıları kapının önündeydi. Ayşe mutlu olmak istiyordu. C.K. onu çok sevdiğini ve değer verdiğini hissettiriyordu. Kardeşim bana C.K.'nın kendisine gelinlik ve yüzük fotoğrafları attığını, çocuğum olursa şu ismi koyacağız diye aralarında konuştuklarını anlatıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

"Tek ben gördüm o halini, Annemi bile yaklaştırmadım"

Tokyaz, adaleti aradıklarını ifade ederken "Benim kardeşimle evlilik vaadiyle kandırıp konuşmaya başladı. Benim kardeşim de onun güzel sözlerine kapıldı. Bugün de defin işlemi yapıldı. Hatay'a bugün ben kardeşimi getirdim. Kardeşimi kimseye göstermedim, görünmeyecek haldeydi. Tek ben gördüm o halini. Kimseye yaklaşmak istemedim. Annemi bile yaklaştırmadım ve sadece önlerinde durdum. Ben şu an güçlü olmak zorundayım, benden başka kimse yok. Ben adli tıptayken ben tek başıma bir şeyleri halledemeyeceğimi anladığım için aileme haber verdim. Onlar da yanıma geldiler. Beraber kardeşimi getirdik ve gerekeni yaptık. Şimdi kardeşimin biz acısını hissetmiyoruz. Biz önce adaleti arıyoruz. Ondan sonra acımızı çekeceğiz ve adalet istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.