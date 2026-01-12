Eskişehir, Konya yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı okul var mı?

Birçok ilde kar yağışı devam ediyor. Konya ve Eskişehir'de de bugün ve yarın kar yağışı etkili olacak. Yağışlar nedeniyle okulların durumu epey araştırılıyor. Peki bu iki şehirde yarın okullar tatil mi?

Eskişehir ve Konya'da 13 Ocak Salı okul var mı?

Eskişehir Valiliği ve Konya Valiliğinden şu ana dek resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının iki ilde de devam etmesi beklenirken akşam saatlerinde olumlu ya da olumsuz bir duyuru yapılması öngörülüyor.

Eskişehir hava durumu

13 Ocak Salı: Kar yağışlı, dondurucu soğuk (-3°C / -1°C)

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, güneş yüzünü gösteriyor (-4°C / 4°C)

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu ve açık (0°C / 8°C)

16 Ocak Cuma: Az bulutlu ve açık (0°C / 8°C)

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklıkta hafif düşüş (0°C / 6°C)

Konya hava durumu

13 Ocak Salı: Kar yağışlı hava etkili oluyor. Sıcaklık 0 ile -2 derece arasında seyrediyor.

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Gece sıcaklığı -5 dereceye kadar düşerken, gündüz 3 derece ölçülüyor.

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu hava hakim. Dondurucu soğuklar yerini kademeli bir ısınmaya bırakıyor. Sıcaklık -4 ile 7 derece arasında.

16 Ocak Cuma: Az bulutlu ve güneşli bir gün öne çıkıyor. Sıcaklıklar artışını sürdürerek -2 ile 8 derece arasında seyrediyor.

17 Ocak Cumartesi: Az bulutlu hava devam ediyor. Haftanın en yüksek sıcaklığı görülürken termometreler -1 ile 9 dereceyi gösteriyor.