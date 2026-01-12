İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Ocak Salı okul var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul için kar yağışı bekliyordu ve kar Balkanlardan giriş yaptı. Dün yapılan bilgilendirme ile okullar mega kentte tatil edildi. Kar yağışının yer yer kuvvetli olması beklenirken yarınki durum merak edilmeye başlandı. Bir yandan öğrenciler, bir yandan da veliler "13 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi" sorusuna cevap arıyor.
İstanbul için okul tatil haberi dün akşam saatlerinde geldi. Milyonlarca öğrenci tatil haberini alıp büyük sevinç yaşarken yarın tatil olup olmayacağı merak ediliyor.
İstanbul Valiliğinin resmi ve sosyal medya hesapları sabahtan itibaren sık sık kontrol ediliyor. Peki bir duyuru geldi mi?
İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Kar yağışının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 13 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'u bulutlu ve yağışsız bir hava bekliyor.
İlçelerin durumuna göre akşam saatlerinde bir duyuru yapılması bekleniyor. Henüz kar tatili haberi gelmiş değil.