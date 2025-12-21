Eskişehir'de 38 saati aşan su kesintisi
Eskişehir'de içme suyu altyapısında meydana gelen arıza, kentin büyük bölümünde uzun süreli su kesintisine yol açtı. ESKİ'ye bağlı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde D4 deposunu besleyen ana hatta yaşanan sorun nedeniyle Sazova ve Çamlıca başta olmak üzere birçok mahallede 38 saati aşan kesinti devam ediyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde, D4 deposunu besleyen ana hatta meydana gelen teknik sorun sonrası birçok mahallede su verilemedi.
Çalışmaların üzerinden 38 saat geçti
Arızanın onarılması için başlatılan çalışmaların üzerinden yaklaşık 38 saat geçmesine rağmen, özellikle Sazova ve Çamlıca mahallelerinde kesintinin sürdüğü bildirildi.
Uzayan kesinti nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, sürecin beklenenden uzun sürmesine tepki göstererek sorunun bir an önce giderilmesini talep ediyor.