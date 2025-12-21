Eskişehir'de 38 saati aşan su kesintisi

Eskişehir'de içme suyu altyapısında yaşanan arıza nedeniyle kent genelinde geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde, D4 deposunu besleyen ana hatta meydana gelen teknik sorun sonrası birçok mahallede su verilemedi.

Çalışmaların üzerinden 38 saat geçti

Arızanın onarılması için başlatılan çalışmaların üzerinden yaklaşık 38 saat geçmesine rağmen, özellikle Sazova ve Çamlıca mahallelerinde kesintinin sürdüğü bildirildi.

Uzayan kesinti nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, sürecin beklenenden uzun sürmesine tepki göstererek sorunun bir an önce giderilmesini talep ediyor.