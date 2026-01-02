Eskişehir'de okullar tatil mi, Eskişehir Valiliği'nden açıklama geldi mi?
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Eskişehir'de okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Eskişehir Valiliği'nden 2 Ocak Cuma günü okulların durumuna dair bir açıklama gelmedi.
Eskişehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları sebebiyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Eskişehir'de de kar yağışı ve soğuk havanın daha çok etkili olduğu Sivrihisar, Seyitgazi, Günyüzü, Çifteler ve Mihalıççık ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği öğrenildi. Diğer ilçelerde henüz böyle bir tatil kararı alınmadığı belirtiliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ