Eskişehir'de okullar tatil mi, Eskişehir Valiliği'nden açıklama geldi mi?

Eskişehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları sebebiyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Eskişehir'de de kar yağışı ve soğuk havanın daha çok etkili olduğu Sivrihisar, Seyitgazi, Günyüzü, Çifteler ve Mihalıççık ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği öğrenildi. Diğer ilçelerde henüz böyle bir tatil kararı alınmadığı belirtiliyor.