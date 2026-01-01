Konya’da okullar tatil mi, Konya Valiliği'nden açıklama geldi mi?

Konya’da Ereğli, Halkapınar ve Karapınar ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Halkapınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Meteoroloji verilerine göre, Ereğli ilçe merkezinde kar kalınlığı an itibariyle 20 santimetreye ulaşmış olup, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -14 C’ye kadar düşmesi beklenmektedir. Bu durumun oluşturabileceği buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla, 2 Ocak 2026 Cuma günü ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar (özel kreş, anaokulu ve yaygın eğitim dahil) ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süre ile idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Karapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şöyle denildi: “İlçemizde meteoroloji verilerine göre 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -12 °C’ye kadar düşmesinin beklendiği, buna bağlı olarak aşırı soğuk, buzlanma ve don riskinin oluşabileceği değerlendirilmiştir. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla; 2 Ocak 2026 Cuma günü ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli (lise) okullar ile özel kreş, anaokulu ve yaygın eğitim dahil olmak üzere özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.