Eskişehir’de TEI fabrikasında korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine 5’ten fazla itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan ekiplerin yanı sıra, fabrika bünyesindeki kendi itfaiye birimleri de alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Hummalı söndürme çalışmaları sürerken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Savunma Sanayi Başkanı Görgün: Can kaybı bulunmamaktadır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de bulunan TEI yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtirken, can kaybının bulunmadığını ifade etti.

Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Eskişehir TEİ yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir.

Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir.

Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmî açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir.

TEİ ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun.