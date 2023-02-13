Eskişehir’de yapı stoku envanteri oluşturulacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle 2021 yılından bu yana çalışmaları devam eden Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin en önemli verilerinden, yapı stokunun tespiti ve afet risklerine karşı değerlendirilmesi çalışması için TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ile hizmet protokolü imzalandı. Bu protokolle ilk aşamada 22 bin yapı incelenecek. Aşama aşama kentteki tüm yapılar incelenerek, Eskişehir’in yapı stoku envanteri oluşturulacak ve afet riski durumu değerlendirilecek.

"Eskişehir'i depreme hazırlamak için yıllardır çalışıyoruz"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç’ın katıldığı imza töreninde konuşan Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’i depreme hazırlamak için uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi. Büyükerşen, “Bu imzanın bugüne kalmış olması, protokolün yaşanan deprem afeti sonrası aklımıza geldiğini düşündürmesin. Biz afetin çok öncesinde 3 belediye olarak risk durumunun tespiti için çalışmalar başlattık. 2012 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’ne projeler çizdirdik” dedi.

Afet Riskli Alanların Dönüşümü kapsamında Eskişehir Riskli Alan Projesi’nin sürekli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çeşitli revizyonlarla bekletildiğini söyleyen Yılmaz Büyükerşen, şöyle dedi:

“Bakanlığa bölgenin afet riskli alan ilan edilmesi için başvurduğumuzda biz 17 hektar teklif ettik, Bakanlık 56 hektara çıkardı. Ancak bölgede bir kişiye açtırılan dava ile mahkeme yürütmeyi durdurma kararı, iptal kararı derken bir de Danıştay kararı eklendi. Böylece Eskişehir’deki afet riskli alan projesi topyekûn iptal edildi. O çalışma yapılırken parasının yarısını biz, yarısını Bakanlık karşılamıştı.

Bugün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nce planlama yaptığımızda afet riskli alanımız tüm belge ve bilgilere rağmen yok görünüyor. Tabi burada çalışma iptal olunca bölgede yeniden inşaatlar yapılmaya başlandı. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası ile çalışalım, çok sayıda genç mühendisimiz bilgilerinden yararlanarak hızlı bir yapı stoku tespiti çalışmasına başlayalım dedik. 3 belediye ve oda olarak bu protokolü imzalıyoruz. Depremin ne zaman olacağı belli değil. 2012’den bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi ile kendi teknik personellerimizle yaptığımız çalışmalar şu anda planlarda yok görünüyor. Bu husus mutlaka bilinmelidir. Allah ülkemize bir daha afet göstermesin. Bu protokolle devam eden çalışmalarımız kapsamında sadece riskli alanlar değil tüm kent incelenecek. İlk aşamada 22 bin bina incelemeye tabi tutulup aşama aşama ilerlenecek. Mühendislerimize güveniyor, kolay gelsin diyorum.”