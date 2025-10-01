Esnafın gözü erken emeklilik için Meclis'te: SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek mi? AK Parti'den açıklama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama dönemi bugün başlıyor. Milyonlarca Bağ-Kur’lu esnafın gözü ise erken emeklilik düzenlemesine çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur’luların prim günlerini eşitleyecek düzenlemenin Meclis gündemine ne zaman geleceği merak ediliyor.

“Henüz yasa teklifi yok”

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, erken emeklilik düzenlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda elimizde teknik olarak hazırlanmış bir kanun metni yok. Çalışma Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarının görüşleri alınacak. Ortaya çıkan taslak bütçe yükü ve emeklilik sistemine etkileriyle birlikte değerlendirildikten sonra Meclis gündemine gelir.”

Prim gün sayısı tartışması

Güler, Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesine ilişkin iddialara da değindi. “Henüz teknik çalışma sürüyor. Netleşmiş bir şey yok. Önce etki analizleri tamamlanmalı” dedi.

Bütçe görüşmeleri öncelikli

Güler, 17 Ekim itibarıyla 2026 yılı bütçe teklifinin TBMM’ye sunulacağını belirterek, “Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeler ekim sonunda başlayacak. Bu süreç tamamlanmadan yasa teklifi gündeme gelmez” ifadelerini kullandı.

Kadınların doğum izni için de çalışma sürüyor

Abdullah Güler ayrıca, kamuda çalışan kadınların doğum izin sürelerinin artırılmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Aile Bakanlığı’nın sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Güler, “Özel sektör ve kamu dengesi korunarak toplumun beklentisini karşılayacak bir düzenleme getirilmesi hedefleniyor” dedi.