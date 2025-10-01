Esnafın gözü erken emeklilik için Meclis'te: SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek mi? AK Parti'den açıklama!
Milyonlarca esnafın beklediği erken emeklilik düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Bağ-Kur ve SSK prim günlerinin eşitlenmesine yönelik düzenlemenin henüz yasa teklifi olarak gündeme gelmediğini, Çalışma Bakanlığı’nın teknik analizleri sürdürdüğünü söyledi. Güler, bütçe yükü ve emeklilik sistemine etkiler netleşmeden teklifin Meclis’e gelemeyeceğini vurguladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama dönemi bugün başlıyor. Milyonlarca Bağ-Kur’lu esnafın gözü ise erken emeklilik düzenlemesine çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur’luların prim günlerini eşitleyecek düzenlemenin Meclis gündemine ne zaman geleceği merak ediliyor.
“Henüz yasa teklifi yok”
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, erken emeklilik düzenlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda elimizde teknik olarak hazırlanmış bir kanun metni yok. Çalışma Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarının görüşleri alınacak. Ortaya çıkan taslak bütçe yükü ve emeklilik sistemine etkileriyle birlikte değerlendirildikten sonra Meclis gündemine gelir.”
Prim gün sayısı tartışması
Güler, Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesine ilişkin iddialara da değindi. “Henüz teknik çalışma sürüyor. Netleşmiş bir şey yok. Önce etki analizleri tamamlanmalı” dedi.
Bütçe görüşmeleri öncelikli
Güler, 17 Ekim itibarıyla 2026 yılı bütçe teklifinin TBMM’ye sunulacağını belirterek, “Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeler ekim sonunda başlayacak. Bu süreç tamamlanmadan yasa teklifi gündeme gelmez” ifadelerini kullandı.
Kadınların doğum izni için de çalışma sürüyor
Abdullah Güler ayrıca, kamuda çalışan kadınların doğum izin sürelerinin artırılmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Aile Bakanlığı’nın sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Güler, “Özel sektör ve kamu dengesi korunarak toplumun beklentisini karşılayacak bir düzenleme getirilmesi hedefleniyor” dedi.