Eşref Rüya final mi yapıyor? Eşref Rüya ne zaman final yapacak?

Eşref Rüya için uzun zamandır sosyal medyada dedikodular dönüyordu. Dizinin yayından kaldırılacağı sıkça dillendiriliyordu. Dün yapım şirketinden yapılan açıklama bu iddiaları güçlendirdi.

Eşref Rüya final mi yapacak?

Yapım şirketi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz!

'Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil,

doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur"

Dizinin 3 bölüm sonra ekranlara veda etmesi bekleniyor.