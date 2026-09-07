Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgüven'in saçında uyuşturucu tespit edildi
Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Adli Tıp incelemesinde Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.
Bu kapsamda Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Özgüven’den inceleme yapılmak üzere kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alındı.
Saç örneğinde iki madde tespit edildi
Örneklerin analiz sonuçlarına yer verilen Adli Tıp raporuna göre, Özgüven’in saçında 5F-ADB ve MDMB-INACA maddelerine rastlandı.
Raporda tespit edilen maddelerin, halk arasında "bonzai" olarak bilinen sentetik kannabinoid türünde olduğu belirtildi.