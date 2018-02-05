Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 oldu
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 947 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur." bilgisi verildi.
Kaynak: AA