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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 oldu.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 oldu
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 947 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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