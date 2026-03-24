Eurofighter için kritik temas: Bakan Güler Britanya’da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Britanya Savunma Bakanı John Healey’in resmî daveti üzerine bugün İngiltere’ye giderek Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunacak.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan bilgilendirmeye göre, Güler’in ziyareti kapsamında iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği ile bölgesel gelişmeler ele alınacak. Ayrıca savunma sanayii alanındaki ortak çalışmalar da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Türkiye ile Britanya arasında yürütülen ve geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında ilk adımların atıldığı "Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki" konusu da görüşmelerde değerlendirilecek.

Bakan Güler’in programı çerçevesinde Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üretildiği tesisleri de ziyaret etmesi planlanıyor.