MSÜ 2026 taban puanları açıklandı mı? MSÜ 2025 taban puanları nedir?
MSÜ 2026 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanı ile birlikte MSÜ taban puanları gündem oldu. Sorgulama yapan adaylar şimdi taban puanlarını öğrenmeye çalışıyor. işte detaylar...
Günlerdir büyük bir sabırsızlıkla beklenen MSÜ 2026 sonuçları bugün erkenden ilan edildi. Sonuçlarını öğrenen subay, astsubay adayları taban puanlarına kilitlenmiş durumda... Peki, 2026 MSÜ taban puanları açıklandı mı?
MSÜ 2026 taban puanları henüz belli olmadı. Yerleştirme sonrası taban puanları açıklanıyor. 2025 MSÜ taban puanları ise şöyle:
Harp okulları taban puanları
Hava Harp Okulu (sayısal):
Erkek: 340,29930
Kadın: 363,38460
Diğer Harp Okulları (kara, deniz, sahil güvenlik - sayısal):
Erkek: 287,91733
Kadın: 355,60884
Kara Harp Okulu (eşit ağırlık):
Erkek: 288,10294
Kadın: 362,43486
Kara Harp Okulu (sözel):
Erkek: 325,52641
Kadın: *
Astsubay meslek yüksekokulları taban puanları
Kara, deniz, hava, sahil güvenlik, bando MYO (genel):
Erkek: 252,16987
Kadın: 327,91907
Bando astsubay meslek yüksekokulu taban puanları
Bando MYO (ilk tercihi bando olan - genel):
Erkek: 115,98379
Kadın: 302,02427
Bando MYO (tercihleri arasında bando olan - genel):
Erkek: 222,68338
Kadın: **