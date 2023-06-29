Ev sahibi, kiracı anlaşmazlıklarına tahliye taahhütnamesi önerisi

Son yıllardaki "fahiş" kira artışları nedeniyle mülk sahipleri ile kiracılar arasındaki davalarda patlama yaşanıyor. Kira Hukuku ve Kat Mülkiyeti uzmanı avukat Olcay Göçüm, konut kiralarında yüzde 25 sınırlama getirilmesine rağmen, sahada kira bedelinin "fahiş" miktarda arttığına tanıklık ettiklerini belirterek, iş yerlerinin kapsam dışında kalması nedeniyle yüzde 25 sınırlamasının uygulanamadığına dikkat çekti.

Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Göçüm, hanelerde krize dönüşen "fahiş" kira artışıyla mücadele için 2 yeni düzenleme çağrısında bulundu:

“Boş olarak alınan tahliye taahhütlerinin geçersiz olacağına ilişkin yasal düzenleme getirilmeli ve işyerlerine de kira artış sınırı konulmalı.”

Göçüm, aktardıkları şu şekilde:

“Konut kiralamalarında mülk sahibi olan kiralayan, istediği kira bedeli ödenmeyince, kiracı aleyhine ilk kira akdi kurulurken alınan boş tahliye taahhüdünü doldurup işleme koyuyor. Öncelikle kiralayanın talep ettiği fahiş miktardaki kira bedelinin ödenmemesi üzerine ilk kira akdi kurulurken alınan ve tarih kısmı boş bırakılan tahliye taahhütlerinin geçersiz olacağına ilişkin yasal düzenleme getirilmelidir. Böylelikle fahiş miktardaki kira artışlarının büyük oranda önüne geçilebilir.”

1 Eylül'den itibaren başlayacak

Olcay Göçüm, "fahiş" kira artışlarının önüne geçilmesi için mesken kiralarına getirilen sınırlamanın iş yeri kiralarına da getirilmesi gerektiğini belirtti.

1 Eylül'de başlayacak uygulama kapsamında yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabuluculara gitmesi bekleniyor. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.