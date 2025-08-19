Evgeny Grinko Türkiye turnesine çıkıyor! 5 şehirde konser verecek
Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Avrupa turnesinin ardından Türkiye’de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul’dan başlayacak turne kapsamında sanatçı; İzmir, Adana, Mersin ve Ankara’da da sahneye çıkacak.
Sanatçı, Avrupa turnesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de müzikseverlerle buluşacak. Turne İstanbul'da başlayacak; Grinko, 3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 6 Ekim'de Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 7 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ve 8 Ekim'de Congresium Ankara'da sahneye çıkacak.
Grinko'nun Nettwerk etiketiyle yayımlanan ve Türkiye dağıtımı A.K. Müzik tarafından üstlenilen son albümü "Winter Moonlight", Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'de de dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Öte yandan sanatçı, geçtiğimiz aylarda İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve Yunanistan'ı kapsayan kapsamlı bir Avrupa turnesini tamamlamıştı.