Evinde silah ve çelik yelek ele geçirilen zanlı tutuklandı
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi. Adana'da evinde ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
AA
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Operasyon düzenlenen adreste kalan zanlı Mehmet B. (26), çıktığı damdan bitişikteki eve geçerek kaçmaya çalıştı. Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Evdeki aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 59 mermi, çelik yelek, 55 gram sentetik uyuşturucu, 56 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Mehmet B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.