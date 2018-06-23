Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Ankara'da düzenlenen operasyonda, yarınki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem yapma hazırlığında olduğu belirlenen 11 terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Haziran'daki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem hazırlığında olduğu belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlılardan 11'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin, provokatif eylem konusunda kişi ve gruplara yönelik yönlendirme yaptıkları da belirlendi.
Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA