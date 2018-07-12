Eylem hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ise, aralarında 3 Fransız uyruklunun da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına 11-12 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar sonucu eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ta PKK operasyonunda 3 Fransız uyruklu yakalandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 3 Fransız uyruklunun da aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya kuryelik ve iş birlikçilik yapanların yakalanması amacıyla Kovankaya köyünde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biri kadın 3 Fransız uyruklunun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA