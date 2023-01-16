EYT için dikkat çeken çağrı: Salı akşamı 21.00'e kadar

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandığını söyledi.

Kanun teklifinde, 3 artı 1 yılını doldurmayan kamu çalışanlarından özellikle öğretmenlerin eş durum tayin hakkının yer almadığını dile getiren Kaya, "Eş durumundan tayin hakkı olmadan bu yasa görüşülemez" ifadesini kullandı.

Kanun teklifinde, milletvekili danışmanlarının da yer almadığını anlatan Kaya, milletvekillerinin kendi yardımcı personelinin sorunlarına yönelik düzenleme bulunmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Bugün torba kanunun içine koyalım"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Çünkü muhalefet, 20 milletvekiliyle Meclis'i tıkayabiliyor" sözlerini eleştiren Kaya, "336 milletvekiliyle parlamentoyu çalıştıramadığınızı söylüyorsanız bu bir itiraftır. Anamuhalefet partisi olarak çağrıda bulunuyoruz: Samimiyseniz EYT'yi getirin, bugün torba kanunun içine koyalım, salı günü akşam 21.00'e kadar da bu sorunu çözelim. Hodri meydan." diye konuştu.