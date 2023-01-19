"EYT konusu artık Meclis’in iradesinde"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının artık Meclis'in iradesinde olduğunu açıkladı.
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Bilgin, düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili, "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı" dedi. Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin EYT ile ilgili sorularına, "Milletvekillerimiz grupta konuyu değerlendirip, komisyona gönderecekler" karşılığını verdi. Bilgin, "Mart ayında artık neticelenir" diye konuştu.
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