"EYT konusu artık Meclis’in iradesinde"

Bilgin, düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili, "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı" dedi. Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin EYT ile ilgili sorularına, "Milletvekillerimiz grupta konuyu değerlendirip, komisyona gönderecekler" karşılığını verdi. Bilgin, "Mart ayında artık neticelenir" diye konuştu.