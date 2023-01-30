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EYT'de son dakika: Kritik gün bugün, EYT'lilerin gözü saat 11.00'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor. Meclis'te ele alınacak konular arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi de bulunuyor.

Dünya Gazetesi
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Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

EYT, Başkanlığa sunulacak

Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün toplanarak borçların yapılandırılarak ödenmesini içeren düzenlemeye yönelik teklifi görüşecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na bugün sunulması bekleniyor. Düzenlemenin detaylarının saat 11.00'de gerçekleştirilecek basın toplantısı ile duyurulması bekleniyor.

EYT yasası Meclis'e geliyor

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EYT yasası Meclis'e geliyor
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