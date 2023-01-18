EYT'liler dikkat! EYT borçlanmasında 30 gün ayrıntısı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak için binlerce vatandaş 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doğum, askerlik ve diğer hizmet borçlanmaları için başvurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu haftadan itibaren başvurulara yanıt vermeye başladı. Vatandaşların yaptıkları başvurunun yanmaması için SGK'dan gelen tebligatı takip etmeleri ve bir ay içinde ödeme yapmaları gerekiyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; yeni yıldan önce e-devlet ya da SGK müdürlüklerine hizmet borçlanması, ihya başvurusu yapanlar primlerini Aralık 2022'de geçerli brüt asgari ücret üzerinden yatıracak.

1 Ocak 2023'ten önce postayla başvurusunu taahhütlü, acele posta sergisi, kargo ile gönderenler de aynı şekilde belgeyi postaya verdikleri tarihte başvurusunu yapmış kabul edilecek.

Üç aylık süre var

Kurum, ödenmesi gereken borçlanma primi tutarını nüfusa kayıtlı adrese yazılı olarak bildiriyor. Borçlanma başvurusunda farklı adres bildirildi ise o adrese gönderiliyor. Borçlanma priminin yazının tebliğinden itibaren bir ay içinde kurumun banka hesabına ödenmesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanma, Bağ-Kur ihyasında da üç aylık süre bulunuyor.

Ödeme süresini kaçıranın borçlanması mümkün olmayıp, yapılan başvuru da geçersiz sayılıyor. 1 Ocak 2023'ten ihya başvurusu yapanların da süreyi kaçırmaması gerekiyor.

Aksi halde yeni asgari ücret üzerinden (yüzde 55 daha fazla) primi ödemesi gerekir. SGK'nın yazıyı gönderip göndermediği evrak takip sayfasından görülebilir.

Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta yarar bulunuyor.

Eksik prim günleri isteğe bağlı sigortayla tamamlanacaksa ödenecek prim günü sayısının 1260 günü geçmemesinde fayda bulunuyor.

Bağ-Kur ihyasında kaç güne ihtiyaç olduğuna bakılmadan, silinen günlerin tamamının satın alınması gerekiyor.

Memur, kamu görevlisi olarak Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışma hayatını sürdürülenlere verilen ücretsiz izin süreleri de hizmet borçlanması kapsamında bulunuyor.

Vergiden düşülebilir

Memur, işçi bütün EYT'li çalışanlar yapmış olduğu askerlik, doğum ve diğer hizmet borçlanmalarını vergiden düşerek maaşını artırabilir. Bunun için işyerine başvurmak yeterli olacak. Doğum, askerlik borçlanmasına gidenler ödediği tutarın yüzde 15'ini vergi indirimi yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edebiliyor.

Son 5 yılda borçlanma yaptığı halde indirimden yararlanmayanlar da geriye dönük olarak bunu talep edebilir.

Sadece primi ödenen borçlanma süreleri sigortalı hizmet olarak sayılıyor.

En düşük borçlanma primi brüt asgari ücret üzerinden hesaplanırken, borçlanılacak sürenin uzunluğuna bağlı olarak hizmet borçlanması için ödenmesi gereken prim tutarı da çok yüksek olabiliyor.