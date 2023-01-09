EYT'lilerin durumuyla ilgili son araştırma: Üçte ikisi çalışmak istiyor

Kariyernet CEO’su Fatih Uysal “İstihdamda çok fazla değişken var. EYT de bunlardan bir tanesi ve 2,5 milyon kişinin etkileneceği öngörülüyor. Bu kişilerin belirli bir bölümünün EYT’den yararlanarak emekliliğe ayrılmasının istihdamda bir domino taşı etkisi yaratacağını öngörüyoruz” dedi.

Bloomberg HT yayınına katılan Uysal “Konumu itibari ile EYT kapsamında olanlar tecrübeli çalışanlar olduğu için, bu kapsama girip çalışmayı bırakacak olanlar şirketlerde bir hareketliliğe sebep olacak. Bu pozisyonların yerini doldurabilmek için şirketler ya dışarıdan çalışan almak isteyecekler ya da içeriden terfi yöntemi ile çalışanları bu pozisyonlara kaydıracaklar. Dolayısıyla bu yeni çalışanların işe alınması anlamına gelecek. Bu anlamda bakıldığında işsizliğin düşmesine pozitif katkı sağlayacağı öngörülebilir” şeklinde konuştu.

Karıyernet'in EYT anketi

Kariyernet olarak yakın zamanda EYT kapsamına giren yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdikleri bir araştırmaya da değinen Uysal “Ankete katılanların yüzde 70’i hala çalışıyor durumda olduklarını ifade etti. Hali hazırda çalışan kitlenin de üçte ikisi EYT kapsamına girdikten sonra çalışmaya devam edeceklerini ilettiler” dedi.

Öte yandan çalışan tarafından böyle bir istek olduğunun, şirket tarafının da bu konuda ne düşündüğünün de önemli olduğunun altını çizen Uysal “Açıklığa kavuşturulması gereken bir de maliyet unsuru var. EYT kapsamında olan çalışanların bir kıdem tazminatı alma durumu ortaya çıkacak. Burada da KGF kredilerinden yararlandırılma gibi farklı opsiyonlar düşünülüyor. Aynı zamanda şirketler açısından baktığınız zaman emekli çalışanlar için yaklaşık yüzde 5 daha fazla prim ödemeniz gerekiyor. Bununda sıfırlanmasına yönelik yeni bir kanun ortaya çıkacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.