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EYT'lilerin üçte ikisi çalışmak istiyor

Yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) araştırması yaptıklarını açıklayan Kariyernet CEO’su Fatih Uysal, EYT ile emekli olacak çalışanların yaklaşık üçte ikisinin çalışmaya devam etmeyi düşündüklerini belirtti.

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Bloomberg HT yayınına katılan Uysal “Konumu itibari ile EYT kapsamında olanlar tecrübeli çalışanlar olduğu için, bu kapsama girip çalışmayı bırakacak olanlar şirketlerde bir hareketliliğe sebep olacak. Bu pozisyonların yerini doldurabilmek için şirketler ya dışarıdan çalışan almak isteyecekler ya da içeriden terfi yöntemi ile çalışanları bu pozisyonlara kaydıracaklar. Dolayısıyla bu yeni çalışanların işe alınması anlamına gelecek. Bu anlamda bakıldığında işsizliğin düşmesine pozitif katkı sağlayacağı öngörülebilir” şeklinde konuştu.

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