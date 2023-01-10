EYT'lilerin üçte ikisi çalışmak istiyor

Bloomberg HT yayınına katılan Uysal “Konumu itibari ile EYT kapsamında olanlar tecrübeli çalışanlar olduğu için, bu kapsama girip çalışmayı bırakacak olanlar şirketlerde bir hareketliliğe sebep olacak. Bu pozisyonların yerini doldurabilmek için şirketler ya dışarıdan çalışan almak isteyecekler ya da içeriden terfi yöntemi ile çalışanları bu pozisyonlara kaydıracaklar. Dolayısıyla bu yeni çalışanların işe alınması anlamına gelecek. Bu anlamda bakıldığında işsizliğin düşmesine pozitif katkı sağlayacağı öngörülebilir” şeklinde konuştu.