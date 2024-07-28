Eyyam-ı bahur geliyor mu, aşırı sıcaklar devam edecek mi? Prof. Dr. Orhan Şen’den hava durumu mesajı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, eyyam-ı bahur sıcaklarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Prof. Dr. Şen, “Esas sıcak hava dalgalarını haziran ve temmuzda yaşadık” derken gelecek günlerde havaların daha serin olacağını ifade etti.

İstanbul’da hava durumu: Yağmur geliyor

Aşırı sıcak havaların geride kaldığını ifade eden Orhan Şen, İstanbul’da salı günü yağmurun beklendiğini ifade etti. Prof. Dr. Şen, “Sıcaklıklar biraz düşmeye başladı. Biraz serinlik verdi. Ama önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklık 2-3 derece daha düşecek” dedi.

Eyyam-ı bahur olarak anılan çöl sıcaklarının (Afrika sıcakları) gelip gelmeyeceğine yönelik konuşmanın bir anlam ifade etmediğini aktaran Orhan Şen, şöyle devam etti:

* Sıcak hava dalgasını çok gördük. Eyyam-ı bahurun anlamı sıcak hava. Eskiden de temmuz ve ağustosta sıcak hava dalgası hep olmuştur.

* Halkımız gerçek uzmanların dediklerine baksın. Biz esas sıcak hava dalgalarını haziran ve temmuzda yaşadık. Geride kaldı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde hava daha serin olacak.

* Önümüzdeki 20 gün içerisinde bir sıcak hava dalgası yok. Halk korkup telaşa kapılmasın, bu geliyor şu geliyor diye. Daha normal havalara girdik.

La Nina’nın etkisine gireceğiz! İstanbul’a kar yağabilir

Prof. Dr. Orhan Şen yazın eylül ayına kadar devam edeceğini ve eylülün daha sıcak geçeceğini belirtirken, “Bu sene La Nina'nın etkisine gireceğiz. Ekim sonu Kasım gibi yağışlar başlayacak, serin olacak. Bu sene Türkiye kışı yaşayacak. İstanbul'a kar yağma ihtimali var” dedi.

Yurt genelinde hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan rapora göre: Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.