Eyyam-ı Bahur'un ikinci dalgası yolda! Kuraklık tehlikesi artıyor

Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklıkların ve kuraklık tehdidinin etkisinde kalmaya devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre, 'eyyam-ı bahur' olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının ikinci bölümünün ağustos ortasında etkili olması bekleniyor.

Temmuzdaki gibi bunaltıcı olmayacak

Yapılan tahminlere göre, 10 Ağustos'tan itibaren hava sıcaklıkları yeniden artışa geçecek. Ancak ikinci sıcak hava dalgasının, temmuz ayında yaşananlar kadar bunaltıcı olacağı düşünülmüyor.

Önümüzdeki üç ay sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) üç aylık uzun vadeli tahminleri, ağustos ve eylül ve ekim aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini gösteriyor. Ancak yetkilileri asıl endişelendiren durum, ekim ayında yağışların mevsim normallerinin altında kalma ihtimali. Böyle bir durum, mevcut kuraklığın daha da derinleşmesine ve su sıkıntısının daha geniş alanlara yayılmasına neden olabilir.

Yağışlar yeterli olmadı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve yurdun diğer bölgelerinde görülen yağışlar, maalesef uzun süredir devam eden kuraklığın etkilerini gidermek için yetersiz kaldı. Haziran ayında İstanbul'da yağış miktarının yüzde 90 oranında azalmasıyla 'olağanüstü kurak' bir dönem yaşandığı, benzeri bir durumun Ege bölgesi hariç ülkenin büyük bir bölümünde görüldüğü belirtiliyor.