F-16 modernizasyonu için imzalar atıldı

TUSAŞ tarafından yürütülecek proje ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan tüm F-16 Blok-30 uçakları ile F-16 Blok-30/40/50 uçaklarının modernizasyonu gerçekleştirilecek. İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, F-16 uçaklarının 1980'li yıllardan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye başladığını ve bugüne kadar da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın vurucu unsuru olduğunu söyledi.

2025 yılında tamamlanacak

Başkanlık tarafından F-16 uçaklarının milli aviyonik ekipmanlar ile modernize etmeyi, milli mühimmat ve podların uçağa entegrasyonu için yazılım ve donanım değişikliğini içeren Milli Görev Bilgisayarı Geliştirilmesi (ÖZGÜR) Projesi kapsamındaki geliştirmenin 2 adet F-16 Blok-30 uçağına uygulandığını ve kabul faaliyetlerinin mayısta tamamlandığını bildiren Görgün, "Envanterde bulunan tüm F-16 Blok-30 uçaklarına hem yapısal iyileştirme hem de ÖZGÜR modernizasyonu uygulanmasına yönelik faaliyetler devam ediyor, modernizasyonların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.

SSB'den yeni yapay zekâ destekli proje

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla "Yapay Zekâ Destekli Önleyici Kolluk Sistemi (KAHİN) Projesi" adlı yapay zekâ tabanlı bir karar destek yazılım sistemi geliştirilecek. SSB tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Data Boss AŞ ana yükleniciliğinde yürütülecek KAHİN Projesi'nin sözleşme imza töreni, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirildi.

Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk bölgelerindeki hırsızlık, uyuşturucu, trafik, göç, terör ve diğer suçların önlenmesine yönelik olarak her bir suç türüne özgü yapay zekâ tabanlı zamansal ve mekansal suç tahmini yapacak bir karar destek yazılım sistemi geliştirilecek. Proje kapsamında ayrıca, uzman personelin kural tabanlı olarak suç paternlerini tanımlayabilmeleri, tanımlanan suç paternleri üzerinden anomali tespiti yapabilmeleri ve önleyici aksiyonların alınması da mümkün olacak.