Fahrettin Altun, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’ne atandı

Buna göre, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

Altun'dan açıklama

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atandığını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu görevi devletin köklü diplomasi geleneğine yakışır şekilde yerine getirmek için azim ve kararlılıkla çalışacağını belirtti.

Türkiye’nin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla hareket edeceğini ifade eden Altun, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve takdirleri dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür etti.