Fas ile Rusya arasında iş birliği anlaşması

10 Ekim 2017

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Fas-Rusya İş Forumu'na katılan Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ile Fas Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş, forumun ardından iki ülke arasındaki yatırımı kolaylaştırmayı ön gören tarım, hayvancılık, balıkçılık, alt yapı hizmetleri ve yenilenebilir enerji alanlarını kapsayan ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Rusya Tarım Bakanı Tkaçev imza töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasında başta tarım olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi için işadamlarına büyük görev düştüğünü belirten Tkaçev, "Fas'tan tarım alanındaki ithalatımız son yıllarda büyük ivme kazandı. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gelişmesi çeşitli alanlardaki iş birliğine de zemin hazırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Fas'ta enerji ve doğal gaz alanlarında yatırım yapmak istediğini kaydeden Rus Bakan, bu ülkede bir termik santral kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Öte yandan Fas Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Ahnuş da iki ülke arasındaki işbirliğinin son yıllarda büyük artış gösterdiğini söyledi.

Ahnuş ayrıca tarım alanında yapılacak yatırımların umut verici olduğunu dile getirdi.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in bugün başlaması beklenen Fas ziyareti kapsamında ülkeye gelen Rus heyetin, ziyaret boyunca Medvedev'e eşlik etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA