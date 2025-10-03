Fatih Altaylı hakim karşısında: Serbest bırakılacak mı? | Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı? Fatih Altaylı mahkemesi ne zaman? Fatih Altaylı ceza alacak mı?

63 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu duruşma salonunda yapılacak.

Hakkında 5 yıl hapis cezası isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “müşteki” sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Altaylı’nın sözlerinin “Cumhurbaşkanını tehdit” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Savcılık, gazeteci hakkında en az beş yıl hapis cezası talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit ve hakaret içeren sözler sarf etmediğini savunan Altaylı, açıklamalarının Osmanlı tarihiyle ilgili değerlendirmeler olduğunu söylüyor.

İddianamede neler var?

Savcılık dosyasında, söz konusu videonun basın ve yayın yoluyla geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekiliyor.

Ayrıca, Altaylı’nın ifadelerinin “iletme kastı” ile gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Bu kavram, tehdit içerikli sözlerin doğrudan değil, dolaylı yollardan muhataba ulaştırılması anlamına geliyor.

Fatih Altaylı neden tutuklanmıştı?

Altaylı, kendi YouTube kanalında yayınlanan Fatih Altaylı Yorumluyor programındaki sözlerinin ardından aynı gün gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Altaylı, 20 Haziran’daki programında Türkiye’de yapılan bir anketi yorumlarken, Osmanlı tarihinden örnekler vererek “Bu millet padişahını istemediğinde boğmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Erdoğan’ın avukatları 23 Haziran’da şikayette bulunmuş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de 31 Temmuz’da iddianameyi kabul etmişti.