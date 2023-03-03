Fatih Altaylı: Mansur Yavaş ile görüştüm...
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile konuştuğunu ve aday olmasının sıfırın altına ihtimal olduğunu söyledi.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu adaylık konusunda desteklemeyeceğini açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a adaylık çağrısında bulundu.
Gazeteci Fatih Altaylı katıldığı canlı yayın programında Yavaş ile görüştüğünü ve aday olma ihtimalinin yüzde 0’ın altında olduğunu aktardı.