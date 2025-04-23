Fatih Altaylı'dan AKOM paylaşımına düzeltme! 'Şengör ve Görür AKOM’a gitmedi'

İstanbul’da meydana gelen 6.2 ve ardından yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremler sonrasında gazeteci Fatih Altaylı kamuoyunda merak edilen isimlerden olan yer bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür hakkında bir açıklama yaptı.

Altaylı, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı ilk paylaşımda, "Celal Şengör ve Naci Görür İBB tarafından evlerinden alınıp AKOM’a toplantıya götürüldüler. Panik yapacak bir durum yok. Toplantı bitince bilgileri paylaşacaklardır" ifadelerine yer verdi.

Ancak bu paylaşımını kısa bir süre sonra silen Altaylı, ardından yeni bir açıklama yaparak bilgi düzeltmesine gitti. Altaylı, "Özür dileyerek bir düzeltme yapıyorum. Celal ve Naci Hocalar AKOM’daki toplantıya gitmemişler. Celal Şengör ile az sonra YouTube canlı yayınında Kandilli’den aldığı deprem verileri üzerine konuşacağız. Tehlike arttı mı azaldı mı ele alacağız" ifadelerini kullandı.