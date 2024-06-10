Fatih Altaylı'ya motosiklet çarptı: Bir şey deyin!

Altaylı, bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, uzun zamandır kaldırımda motosiklet kullanımının tehlikelerine dikkat çektiğini belirtti.

Konuyla ilgili yetkililerin duyarsızlığından şikayet eden Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır, yıllardır söylüyorum, bu kaldırımda giden motosiklet belası kimsenin umurunda değil. Görevliler vatandaşa tuzak gibi radar kurarlar, çevirirler. Esas bunlara bir şey deyin! Ne işi var kaldırımda. Yüz kere yazdık yine kimsenin umurunda olmadı. Polisin önünden geçiyor, umurunda değil, 'gel bakalım' demiyor polis."

Altaylı, yasal yollara başvuracak.